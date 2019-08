Kiššová, Galko a Blahová sa na kongrese SaS nezúčastnia

Podľa slov Richarda Sulíka, ktorý kongres zvolal, aby sa volil nový predseda, väčšina straníkov účasť potvrdila.

Kiššová v tejto súvislosti zdôraznila, že Sulík od nej mandát už dostal. „Ak sa ho chce vzdať, rešpektujem to, no zároveň tvrdím, že s mandátom sa nehazarduje. Nebudem mu za daných okolností dávať nový, pretože tieto okolnosti považujem za vykonštruované a nedemokratické, s cieľom zabetónovať sa na predsedníckej stoličke na ďalšie štyri roky,“ skonštatovala s tým, že nemá protikandáta na post predsedu. Podotkla, že pred voľbami by sa mali v strane venovať skôr problémom Slovenska.

Galko pokladá kongres za neférový. „Nezúčastním sa na mimoriadnom kongrese, lebo ho pokladám za neférový, nedemokratický, nelegitímny a v rozpore so stanovami SaS,“ podotkol.

Podobne to vidí aj Blahová, ktorá kongres považuje podľa vlastných slov za nedemokratický a „za hazardovanie s osudom našej krajiny“. „Ambície jednotlivcov sú vzhľadom na situáciu na Slovensku absolútne triviálne,“ dodala.

Mimoriadny Kongres SaS je zvolaný do Zvolena na sobotu 7. septembra. „Viac ako dve tretiny členov potvrdili svoju účasť. To, či sa na ňom zúčastnia členovia predsedníctva, ktorí nesúhlasia s voľbou nového predsedu, je otázka na nich,“ reagoval Sulík na medializované tvrdenia o výzve viacerých členov strany na zrušenie kongresu. Denník Sme upozornil na výzvu s tým, že ju Sulíkovi adresovala zhruba tretina členov strany vrátane členov predsedníctva.