Rusi odhalili nové skafandre. Nemôžu v nich však robiť jednu vec, ktorú zaviedol Gagarin

Vládna agentúra Roskosmos zodpovedná za ruský vesmírny program a letecký výskum predstavila nový prototyp skafandru. Jeho dizajn sa však možno bude musieť zmeniť, aby kozmonauti mohli pokračovať v tradícii, ktorú zaviedol Jurij Gagarin - zastaviť sa na ceste pred štartom raketoplánu a vymočiť sa na autobus.

Nový skafander Sokol-M bol navrhnutý ako náhrada za staré skafandry Sokol-K používané počas štartov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) na kozmickej lodi Sojuz. Sojuz, ktorý sa používa od šesťdesiatych rokov, sa má postupne vyradiť a v nasledujúcich rokoch ho má nahradiť nová ruská loď s názvom Federacija.

Výrobca nových oblekov, letecká spoločnosť Zvezda, tvrdí, že budú vyrobené z nových materiálov a prispôsobia sa rôznym veľkostiam tela. Nový dizajn však znemožňuje vykonať jeden konkrétny rituál, ktorý zaviedol prvý muž vo vesmíre Jurij Gagarin, ktorý sa vyprázdil na zadné koleso autobusu, ktorý ho v roku 1961 viezol na štartovaciu plochu.

Túto zastávku kozmonauti opakovali pri každom štarte z vojenskej základne Bajkonur a považujú to za rituál pre šťastie. Ženské kozmonautky nie sú povinné zúčastniť sa rituálu, ale niektoré z nich si namiesto toho priniesli skúmavky s močom, aby nimi obliali pneumatiku.

The biggest problem is that the new design of Sokol-M makes it impossible to carry on Gagarin’s tradition to pee on the bus’ wheel on the way to the launch for good luck. There’s no fly, but the designer says, they can add it if Roscosmos changes the design specifications pic.twitter.com/eLbRd7Hqdu