Ministerstvo zdravotníctva zvažuje pre záchrankový tender trestné oznámenie

Dôvodom sú medializované informácie o prepojeniach členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu v tendri. Podľa Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) bol tender v súlade s príslušnou legislatívou.

Na prepojenie členov výberovej komisie na víťaza tendra spoločnosti LSE - Life Star Emergency poukázal denník Sme. Súčasný majiteľ firmy Miroslav Micski v minulosti podnikal s jedným z členov komisie, bývalým štátnym tajomníkom MZ SR Máriom Miklošim. V paťčlennej komisii mali sedieť aj dvaja jeho bývalí kolegovia z ministerstva - šéf informatiky Peter Salon a šéfka právneho oddelenia Marianna Kozmannová. Oboch malo ministerstvo upozorniť na konflikt záujmov. Mikloši aj Micski podozrenia pre Sme odmietli.

„Výberové konanie sa uskutočnilo v súlade so zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a príslušnými právnymi predpismi. Na základe výsledkov výberového konania boli vybraní úspešní uchádzači, ktorým boli vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby na šesť rokov. Účastník výberového konania má právo využitia opravných právnych prostriedkov,“ uviedol ÚDZS v stanovisku.

Šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) plánuje stretnutie s jeho šéfom Tomášom Haškom. „Je pripravená sa s ním o problematike porozprávať. Dané výberové konanie je však plne v kompetencii ÚDZS, ktorý zaň zodpovedá v plnom rozsahu. Ministerstvu zdravotníctva do toho času oficiálne výsledky neboli doručené. Po oboznámení s nimi zváži rezort prípadné ďalšie kroky,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová. Na to, či by sa mal tender opakovať, MZ SR v súčasnosti nevie odpovedať. Dôvodom je, že zatiaľ nemá jednotlivé rozhodnutia.

ÚDZS vyhlásil výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v polovici júna, týkalo sa 328 bodov. Najviac ich získala slovenská spoločnosť LSE-Life Star Emergency. Nasledovali štátne bratislavská a košická záchranka. „Stali sme sa najväčšou súkromnou záchrannou zdravotnou službou a našou ambíciou je byť nielen najväčší, ale aj najlepší. Máme na to všetky predpoklady finančné, materiálne aj personálne,“ povedal jej odborný zástupca Viliam Dobiáš, ktorý je aj šéf Slovenského Červeného kríža.

Firma uspela po tom, čo sa z trhu odchádza spoločnosť Falck. Na Slovensku v súčasnosti prevádzkuje 107 staníc záchrannej zdravotnej služby. Sieť staníc pokrýva 39 percent územia krajiny, a to najmä v regiónoch východného, severného a južného Slovenska, ale tiež v Trnave, Bratislave a okolí. „V súčasnosti ponúkame zamestnanie všetkým pracovníkom poskytovateľov záchrannej služby, ktorí neuspeli vo výberových konaniach, alebo sa neprihlásili, napríklad Falck,“ doplnil Dobiáš. Poukázal na to, že medzi ich pracovníkmi sú nadštandardné osobnosti slovenského záchranárstva a slúžia trom univerzitám ako akreditovaná vzdelávacia základňa.