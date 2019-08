Bývalý riaditeľ FBI Comey porušil predpisy, ukázalo vyšetrovanie

Comey si na siedmich stretnutiach s Trumpom konaných v prvých dňoch prezidenta vo funkcii robil podrobné poznámky a jeden z týchto zápisov sa neskôr prostredníctvom jeho priateľa Daniela Richmana, ktorý je profesorom práva na Kolumbijskej univerzite v New Yorku, dostal do redakcie denníka New York Times.

Inšpekcia ministerstva spravodlivosti konštatovala, že odkladaním poznámok, manipuláciou s nimi a poskytnutím niektorých z nich Comey porušil predpisy FBI a svoju pracovnú zmluvu. Tieto poznámky neboli osobnými záznamami, ale oficiálnymi dokumentmi FBI. Comey ich preto podľa inšpekcie nemal ani prenechať svojim právnikom. Inšpekcia mu tiež vyčíta, že sa stal „nebezpečným príkladom“ pre ostatných zamestnancov FBI.

Americký minister spravodlivosti William Barr však už dávnejšie rozhodol, že Comey v tejto záležitosti nebude stíhaný, pretože neposkytol informácie klasifikované ako tajné.

Na jednom zo stretnutí mal Trump podľa zápiskov Comeyho žiadať, aby zastavil vyšetrovanie vtedajšieho poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý sa nakoniec priznal, že FBI klamal o svojich stykoch s ruským veľvyslancom.

Odvolanie Comeyho viedlo ministerstvo spravodlivosti k povolaniu osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktorý začal skúmať údajné zasahovanie Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016 a tajné kontakty medzi Trumpovou kampaňou a zástupcami Ruska.

Trump v reakcii vo štvrtok na Twitteri napísal, že možno ešte nikto v dejinách USA nebol inšpekciou ministerstva vnútra tak „dôkladne zahanbený“ a „zničujúco skritizovaný“ ako Comey. Ten kontroval, že výsledok ukázal, že informáciám niektorých ľudí, ktorí ho nazvali klamárom, sa nedá veriť - „vrátane prezidenta“.