Musíme byť hrdí na to, čo naši predkovia dokázali

Vyjadril tiež ľútosť nad spochybňovaním sviatku, SNP označil za najvýznamnejšiu udalosť novodobých dejín Slovenska.

„SNP je udalosťou, ktorou maličká krajina v strede Európy povstala proti obrovskej presile. Preto musíme byť nesmierne hrdí na to, čo naši predkovia, naši dedovia, pradedovia dokázali,“ zdôraznil v súvislosti so 75. výročím SNP Kiska. Vyjadril zármutok z toho, že sa naďalej ozývajú hlasy, ktoré partizánov označujú za banditov a o SNP hovoria ako o puči. „Ak máme úctu k veteránom, ktorí tu dnes sú, ku všetkým tým, ktorí položili svoj život, postavme sa zlu,“ dodal Kiska s tým, že je potrebné jasne stanoviť deliacu čiaru medzi dobrom a zlom.

Podľa lídra koalície Progresívneho Slovenska a Spolu Michala Trubana platí odkaz SNP aj dnes. „Hrdinovia a hrdinky generácie, ktorá to vtedy dokázala, sa stali inšpiráciou pre generácie, ktoré prišli po nich. Pripomíname si ich činy, lebo je zodpovednosťou každej ďalšej generácie konať po ich vzore,“ skonštatoval Truban.

Zdôraznil, že práve Povstaním sa občania „malej krajiny otvorene postavili hrozivej nacistickej vojnovej mašinérii“. Poukázal na to, že ľudia vtedy vzali osud krajiny do vlastných rúk a bojovali za slobodu. „SNP je významným momentom našich slovenských dejín, na ktorý môžeme byť právom hrdí,“ doplnil.

Povstať proti fašizmu bola podľa mimoparlamentného KDH povinnosť. „Ak by sme to nedokázali, museli by sme sa naveky hanbiť,“ skonštatovala strana s tým, že Povstanie malo svoj význam a určite sa za to treba našim predkom patrične poďakovať. KDH zdôraznilo potrebu pripomínať si minulosť a učiť sa z nej. „V dnešný deň myslíme aj na ľudí, ktorí sa nebáli položiť svoj život v boji proti fašizmu. Česť ich pamiatke,“ dodalo.