Tieto tipy k zdraviu by podľa lekárov mal poznať úplne každý

Na diskusnom fóre Reddit sa rozbehla debata, v ktorej sa dodnes viac ako 50.000 lekárov podelilo o tipy a znalosti, ktoré by podľa nich mal ovládať každý pacient. Mnohí z nich nechápu, ako sa ľudia dokážu bez týchto základov zaobísť.

Jeden lekár napríklad hovorí o menej závažných ochoreniach: „Veľa ľahších ochorení sa dá prirovnať k autu,“ začína svoj príspevok.

„Ak ho pravidelne nekontrolujete a nestaráte sa oň, nevšimnete si hneď, že s ním niečo nie je v poriadku. To, že treba vymeniť starý olej, si napríklad všimnete až po prejdení stoviek kilometrov. Ochorenia ako cukrovka, vysoký krvný tlak, závislosť na alkohole a iné vás ovládnu postupne. Tak, ako pri aute, aj tu platí, že motor kvôli nim nikdy nebude bežať tak ako predtým.“

Toto vyjadrenie sa stretlo so všeobecným súhlasom, pričom mnohí poukazovali najmä na nebezpečenstvo vysokého tlaku. „Pri vysokom tlaku sa často cítite normálne. Veľa ráz ho zistíme náhodou. Ak si nechcete prejsť nepeknými príznakmi, čakať sa neoplatí,“ radí jeden z lekárov, pričom dodáva, že po 35-ke si treba nechať skontrolovať tlak aspoň raz do roka.

Okrem starostlivosti o vlastné zdravie by ste sa podľa lekárov mali viac venovať aj rodinnej anamnéze, ktorá hrá pri prevencii dôležitú rolu.

„Medicína prikladá prevencii čoraz väčšiu dôležitosť a liečiť chorobu od začiatku je oveľa jednoduchšie ako liečiť ju v rozvinutom štádiu. Ak sa vo vašej rodine nachádza niekto, kto okolo 30-ky prekonal rakovinu vaječníka alebo hrubého čreva, vystavuje vás to značnému riziku. Keď nás o tom upovedomíte, môžeme zmeniť spôsob testovania a sledovania. Ak chcete začať užívať antikoncepciu, je dôležité vedieť, či sa vo vašej rodine nevyskytla rakovina prsníka, trombóza alebo problémy so zrážaním krvi. Jednoducho to pomôže nám aj vám, ak sa svojej rodiny opýtate na opakujúce sa ochorenia alebo ochorenia, ktoré sa vyskytli v mladom veku (20, 30, niekedy aj 40 rokov).“

Lekári chcú pre pacienta len to najlepšie, a preto niektorí upozorňujú na spôsoby, ako pri zdravotnej starostlivosti ušetriť. Napríklad by ste mali vedieť o tom, že väčšina prípravkoch slúžiacich na detox organizmu v skutočnosti nefunguje tak, ako to o sebe tvrdí.