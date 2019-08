Sme vo vesmíre sami? Vedci zachytili nové opakované signály

Vedci tvrdia, že z vesmíru boli k Zemi vyslané opakované signály. Zachytili osem opakujúcich sa výbojov energie alebo rýchlych rádiových zábleskov (angl. Fast Radio Bursts, FRB). Tento objav by mohol predstavovať významný prielom pre vedcov, ktorí sa snažia objaviť zdroj záhadných signálov.

Vedci spozorovali prvý FRB v roku 2007 a odvtedy ich boli desiatky. Potvrdili však, že iba dva boli opakované.

Signály môžu pochádzať zo susednej galaxie

Opakujúce sa FRB sú pre vedcov cenné, pretože ponúkajú možnosť určiť, odkiaľ môžu pochádzať, a podrobnejšie ich študovať. Preto by objavenie ôsmich opakujúcich sa FRB mohlo mať dopad na ďalšie skúmanie signálov. Ich zdroj by mohol byť prekvapivo blízko. Vedci naznačujú, že jeden z nich môže pochádzať zo susednej galaxie.

Nové údaje pochádzajú z Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment, ďalekohľadu, o ktorom vedci dúfali, že vrhne nové svetlo na FRB. Vďaka nemu objavili ďalších 8 FRB, ktoré boli opísané v novom dokumente zverejnenom na Cornell University.

Nikto nevie, odkiaľ prichádzajú FRB. Ich hlboká intenzita naznačuje, že sú vysielané nejakou extrémnou udalosťou. Mohlo by to byť čokoľvek od hviezdy padajúcej do čiernej diery po mimozemskú správu vysielanú cez vesmír.

Avi Loeb z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics sa domnieva, že tieto signály môžu pochádzať z vesmírnej lode poháňanej svetlom.

Okrem potvrdených opakovaných zábleskov, vedci hlásia ďalšie dva, ktoré ešte neboli uverejnené v odborných časopisoch. Nový objav preto by preto mohol viesť k oveľa podrobnejšiemu výskumu ich pôvodu.