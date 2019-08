Polícia pátra po nezvestnom Tomášovi

Polícia pátra po nezvestnom 26-ročnom Tomášovi Hlavičkovi z Trnavy-Modranky. Muž v piatok 23. augusta odišiel ráno do práce na aute, no do zamestnania v ten deň neprišiel.

Odvtedy sa nikomu zo svojich blízkych neozval. Jeho auto sa našlo zaparkované pred firmou v obci Zavar.

Tomáš Hlavička je vysoký 180 centimetrov, má hnedé, krátke vlasy, modré oči a nosí dioptrické okuliare.

„V prípade, ak niekto nezvestného niekde videl, nech nám to napíše o súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti alebo zatelefonujte na linku 158,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.