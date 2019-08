Vo vesmíre došlo po prvý krát k trestnej činnosti

Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vyšetruje prvý prípad obvinenia z trestnej činnosti vo vesmíre. Jedna z astronautiek NASA mala nelegálne získať prístup k bankovému účtu odlúčenej manželky počas jej pobytu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Summer Wordenová podala na Federálnu obchodnú komisiu (FTC) sťažnosť, že jej manželka Anne McClain získala prístup k jej účtu počas šesťmesačnej misie vo vesmíre, uvádza The New York Times.

Rodičia Wordenovej tiež podali sťažnosť na Úrad generálneho inšpektora NASA, ktorý tvrdil, že McClainová mala prístup k súkromným finančným záznamom pani Wordenovej ako súčasť „vysoko vypočítavej a manipulatívnej kampane“ s cieľom získať starostlivosť o syna pani Wordenovej.

V súvislosti s publikáciou Wordenová pre The New York Times povedala: „Bola som veľmi zdesená, že zašla tak ďaleko. Vedela som, že to nie je v poriadku.“ Tiež uviedla, že FTC zatiaľ nereagovala na obvinenia z krádeže identity a vyšetrovatelia posudzujú sťažnosť.

McClainová medzitým vystúpila na sociálnej sieti a poprela obvinenia.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.