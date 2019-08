Video: Letovisko plné turistov zachvátili obrovský požiar, zasahujú lietadlá s vodou

V populárnom turistickom letovisku na španielskom ostrove Ibiza vypukol v pondelok popoludní obrovský požiar. Tursti zachytili silný čierny dym vznášajúci sa nad hotelmi a obytnými domami. Ako uvádza Mirror Online, plamene sa v San Antoniu začali šíriť v priebehu niekoľkých minút kvôli horúcemu počasiu.

Huge hotel fire in #ibiza hope everyone is ok. @BBCBreaking any updates? pic.twitter.com/LCw7uIUFXy

Polícia údajne preventívne evakuovala niekoľko domov, pretože oheň horí v oblasti s vegetáciou, ktorá obklopuje niekoľko hotelov.

Ma mieste zasahujú záchranné zložky s vrtuľníkmi s vodou, ktorými sa snažia požiar uhasiť. Svedkovia zdieľali na sociálnych sieťach dramatické videozáznamy dymových mrakov a ohromení návštevníci pláže sledovali, ako v diaľke zúri oheň.

Large fire in San Antonio Bay in Ibiza. Planes and helicopters are using water to try and control. Hope everyone staying closer than us are safe pic.twitter.com/gt6LrsATcK