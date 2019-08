Video: Zajac či havran? Toto video rozdelilo internet

Na internete sa objavila optická ilúzia, ktorá rozdelila užívateľov na dva tábory. Muž na videu hladká zviera, ktoré pripomína havrana, ale zároveň aj zajačika. Dan Quintana, ktorý video zverejnil na Twitteri, ho komentoval popisom „Zajkovia milujú, keď ich hladkáte po nose.“

Ako sa však ukázalo, zvieratko na videu je v skutočnosti havran s otvoreným zobákom. Volá sa Mischief (v preklade huncút, šibal) a je to krkavec bielokrký, ktorý je menší ako jeho súrodenec havran. Vo voľnej prírode ho možno nájsť vo východnej a južnej Afrike.

Rabbits love getting stroked on their nose pic.twitter.com/aYOZGAY6kP