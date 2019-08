Čo by sa stalo s vaším telom, ak by ste vypili len jeden pohár vody za deň?

Odborníci odporúčajú vypiť denne aspoň 2 litre vody, čo možno premietnuť približne do 8 pohárov. Ak by ste sa jedného dňa rozhodli, že vypijete len jediný pohár životodarnej tekutiny, veľmi rýchlo by vám to privodilo niekoľko zdravotných problémov. Toto sú niektoré z nich:

1. Nepravidelný rytmus búšenia srdca

Jedným z dôvodov, prečo by ste počas dňa mali piť dostatok tekutín, je ten, že vám to pomáha udržať si zdravé množstvo krvi. Ak za deň vypijete jediný pohár vody, prejaví sa to aj na zníženom množstve krvi. Srdce sa v takom prípade nadpriemerne namáha, aby dodalo krv do všetkých orgánov, a tak môže dôjsť k jeho zrýchlenému alebo spomalenému tepu.

2. Nízky krvný tlak

Ak počas dňa skutočne vypijete jediný pohár vody, svojmu srdcu dáte zabrať aj kvôli poklesu krvného tlaku. Pri extrémne nízkom tlaku riskujete, že sa do rôznych častí tela nedostane dostatok kyslíka na to, aby správne fungovali.

3. Bolesti hlavy

Ak počas dňa nepijete dosť vody, zaručene sa stretnete s miernymi alebo silnými bolesťami hlavy. Až 57 percent mozgu tvorí voda, a ak jej dosť nevypijete, mozog sa doslova zmenší. Preto nie je ojedinelé, že na vás zaútočí bolesť hlavy.

Bolí vás hlava? Masírujte si týchto 6 bodov a bolesť odíde do 5 minút

4. Oslabenie koncentrácie

Keďže mozgu nedožičíte vodu, logicky vám nebude fungovať na sto percent. Pokiaľ teda ide o vykonávanie mentálnych úloh, nepočítajte s tým, že v nich budete excelovať. Pitie malého množstva vody vám tiež môže priviesť pocity letargie a náladovosť, pretože sa mení chemické zloženie mozgu.

5. Svalové kŕče

Svaly potrebujú na správnu činnosť dostatočný prísun vody. Ak za deň vypijete len pohár vody, môžu sa u vás dostaviť svalové kŕče. Okrem toho budete v svaloch cítiť slabosť a nebudete tak schopní vykonávať aj bežné fyzické aktivity.

6. Tmavý moč

To, či počas dňa pijete dostatok vody, viete zistiť aj pohľadom na moč. V dôsledku dehydratácie dochádza k zvýšenej koncentrácii moču, ktorý tak mení farbu z obvyklej čírej až svetložltej na tmavožltú až takmer hnedú.

7. Zápcha

Zápcha je jedným z najbežnejších následkov zanedbaného pitného režimu. Ak k tomu prirátame nedostatočný príjem vlákniny a sedavý životný štýl, zápcha je prakticky nevyhnutnosťou. Zo zápchy vyplývajú aj ďalšie negatívne prejavy dehydratácie: nafukovanie, problémy s pokožkou a zápach z úst.