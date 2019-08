Most-Híd a MKDA-MKDSZ pôjdu do volieb spoločne

„Predstavitelia strán sa zhodli na tom, že zabezpečenie efektívnej parlamentnej reprezentácie južných regiónov a Maďarov na Slovensku je dôležité,“ priblížila Debnár. Strany pracujú s dvoma variantmi dohody, o finálnom rozhodnú podľa jej slov výsledky rokovania s SMK.

Pripomenula, že Most-Híd sa na svojom júnovom kongrese rozhodol otvoriť kandidátku aj iným stranám, ktoré „vyznávajú podobné hodnoty ako Most-Híd, a zastupujú záujmy regiónov a národnostných menšín“.

„Považujeme za mimoriadne dôležité, aby národné a kresťanské hodnoty mali svoje zastúpenie aj v slovenskom parlamente. Preto sme od začiatku rokovaní trvali na tom, aby si MKDA-MKDSZ aj v prípade spoločnej kandidátky zachovala svoju identitu,“ zdôraznil predseda MKDA-MKDSZ Csaba Fehér.

Most-Híd a mimoparlamentná SMK chcú uzatvoriť rokovania o možnej koalícii do parlamentných volieb do konca augusta. V polovici mesiaca informovali, že sa zatiaľ dokázali dohodnúť na 17 z 19 bodov. Na otázku, či je problém v tom, že SMK nechce Bugára ako jednotku na kandidátke, odpovedal podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz, že to môže „polopotvrdiť“. Jednou z problémových tém je tiež podiel ľudí na potenciálnej kandidátke.

Vládna strana rokovala aj s mimoparlamentnou stranou Maďarské fórum, Šancou, Rómskou iniciatívou Slovenska a Slovenskou konzervatívnou stranou.