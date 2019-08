Taliansky prezident nechá strany vyjednávať o novej vláde do utorka

„V utorok budem viesť ďalšie konzultácie a prijmem nevyhnutné rozhodnutia,“ povedal Mattarella a pripomenul, že prípadná koalícia bude potrebovať špecifický program a bude musieť byť schopná získať praktickú väčšinu v parlamente.

Podľa DPA dáva Mattarella istý čas navyše M5S a Demokratickej strane (PD), ktorá bola doteraz v opozícii, aby mohli pokračovať v rokovaniach o dočasnej koalícii. Vládna kríza „musí byť vyriešená jasnými rozhodnutiami a v krátkom čase“, vyjadril sa prezident po dvoch dňoch konzultácií s politickými lídrami.

Agentúra AP uviedla, že Mattarella vyhovel požiadavke straníckych šéfov, ktorí chcú v najbližších dňoch hľadať riešenie umožňujúce vyhnúť sa predčasným voľbám. Ak sa im to nepodarí, prezident rozpustí parlament, na čo by sa mohli uskutočniť voľby už túto jeseň.

Líder M5S Luigi Di Maio vo štvrtok vyhlásil, že nemá strach z predčasných volieb, je však prístupný vytvoreniu nového „pevného spojenectva“. Po rokovaní s Mattarellom naznačil dva možné scenáre riešenia vládnej krízy - spojenie s PD alebo zmierenie s LN pod vedením doterajšieho ministra vnútra a vicepremiéra Mattea Salviniho, ktorá ešte začiatkom augusta stiahla svoju podporu pre vládnucu koalíciu.

Stredoľavicová PD medzitým naznačila, že má záujem spolupracovať s M5S, hoci ide o niekdajších úhlavných súperov. Podľa AP by to umožnilo vznik „eurocentrickej“ koalície dostatočne silnej na to, aby dokázala čeliť mocenskému vzostupu Salviniho. Ten nevylučuje možnosť reorganizácie vlády, ktorá by oživila koalíciu LN a M5S, stále však trvá na tom, že lepším riešením by boli predčasné voľby.

Salviniho LN prestala podporovať koalíciu s M5S v súvislosti s projektom Európskej únie na výstavbu vysokorýchlostnej železnice medzi Turínom a francúzskym Lyonom, ktorý M5S pri hlasovaní v parlamente nepodporil. V utorok premiér Giuseppe Conte predložil prezidentovi Mattarellovi svoju rezignáciu.