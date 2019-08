Video: Chlapec na ceste pozeral do mobilu, zrazila ho električka

13-ročného chlapca na ulici Nové Sady v Brne v stredu (21.8.) večer zrazila električka. Ako informuje portál tn.cz, mladík doplatil na to, že sa pri prechádzaní cez koľajnice nepresvedčil o tom, či neprichádza žiadne vozidlo.

Chlapec najprv prešiel cez cestu na mostík so zastávkou pre električky a následne chcel prejsť na druhú stranu. Počkal, kým odíde električka smerujúca do centra, no zabudol na to, že ďalšia môže prísť z opačného smeru.

„S hlavou sklonenou k mobilnému telefónu tak začal prechádzať koľajnice, keď sa za odchádzajúcou električkou objavilo prichádzajúce vozidlo,“ píše tn.cz. Vodič prichádzajúcej električky už nemal šancu zabrzdiť.

Mladík po náraze ostal zakliesnený pod električkou a vyslobodiť ho museli privolaní záchranári. „Chlapec bol následne so stredne ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice,“ uviedol hovorca polície Bohumil Malášek.

13-ročný chlapec doplatil na svoju nevšímavosť