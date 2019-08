Námestie SNP má na výročie vraždy Kuciaka rezervované SaS, ponúka spoluprácu

Námestie SNP v Bratislave si chceli na výročie zavraždenia novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej rezervovať iniciatíva Za slušné Slovensko, ako i parlamentné OĽaNO aj SaS. Na miestnom úrade bratislavského Starého Mesta vyžrebovali vo štvrtok popoludní SaS. TASR to povedal hovorca starostky bratislavského Starého Mesta Matej Števove.

„Žrebovanie bolo vo štvrtok o 14.00 h za prítomnosti zástupcov OĽaNO a SaS, zástupca Za slušné Slovensko poslal mail, že procesu výberu dôveruje. OĽaNO stiahlo oznámenie o verejnom zhromaždení. Vyžrebovaná bola SaS,“ priblížil Števove. Vysvetlil, že všetci traja zhromaždenie oznámili v stredu (21. 8.) pred 8.00 h.

„Námestia sú otvorené pre všetkých. Radi preto poskytneme priestor aj iniciatíve Za slušné Slovensko či ďalším demokratickým zoskupeniam, ktoré chcú zmenu na Slovensku,“ povedal hovorca SaS Róbert Buček s tým, že s nimi budú v krátkej dobe komunikovať. SaS ich vyzýva, aby spoločne ukázali, že vedia spolupracovať a byť nositeľmi „pozitívnej zmeny“, ktorú občania očakávajú.

OĽaNO podľa svojho hovorcu Matúša Bystrianskeho prenechalo námestie iniciatíve a ponúklo jej organizačnú alebo materiálnu podporu pri príprave zhromaždenia. Bystriansky poznamenal, že zástupca OĽaNO sa na miestnom úrade bratislavského Starého Mesta zaregistroval ako prvý.

Števove zároveň potvrdil, že OĽaNO nahlásilo zhromaždenie na Námestí SNP aj deň pred výročím, teda 20. februára. Za slušné Slovensko v deň výročia ohlásilo podujatie aj na Námestí slobody. Obe tieto udalosti zatiaľ podľa jeho slov platia. „Majú ohlásené zhromaždenie, nebola tam žiadna kolízia. Ak sa to nerozhodnú stiahnuť, zhromaždenie majú. Je na nich, či to využijú alebo nie, ak to nevyužijú, tak by mali oznámiť miestnemu úradu, že termín nevyužijú,“ doplnil Števove.

Hnutie OĽaNO sa sporilo s iniciatívou Za slušné Slovensko v súvislosti s rezerváciou Námestia SNP v termíne 30. výročia Nežnej revolúcie. Hnutie má priestor zarezervovaný v dňoch 14. až 19. novembra. Za slušné Slovensko oznámilo mestskej časti zhromaždenie v rovnakom priestore na 13. a 22. novembra a v termínoch 15. až 18. novembra na Námestí slobody.