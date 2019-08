O. Henrikson: Väčšina migrantov prichádza do EÚ regulovaným spôsobom

Do krajín EÚ podľa Henriksona prichádzajú rôzne druhy migrantov. „Patria sem žiadatelia o azyl, ktorí primárne nemusia byť označení za migrantov, prípady opätovného zjednotenia rodín migrantov i ľudí prichádzajúcich za prácou a za účelom štúdia,“ povedal a poukázal i na mobilitu ľudí v rámci EÚ, ktorá je známa ako voľný pohyb osôb. „V súčasnosti 17 miliónov občanov EÚ využíva túto možnosť a žijú mimo svojej krajiny pôvodu,“ povedal a dodal, že istý počet obyvateľov takisto každoročne EÚ opúšťa.

Henrikson zdôraznil, že väčšina z globálneho počtu približne 260 miliónov migrantov sa pohybuje v rámci regulovanej migrácie. Pripomenul však, že časť ľudí sa presúva v rámci neregulovanej migrácie.

„Môžu to byť ľudia, ktorí prídu legálne a zotrvajú aj po skončení platnosti víz alebo povolení na pobyt, ľudia pracujúci v rozpore s povolením, na základe ktorého vstúpili do krajiny, i ľudia prichádzajúci nelegálnym spôsobom bez povolenia alebo víz potrebných na prácu alebo na pobyt,“ vysvetlil Henrikson. Dodal, že niektorým migrantom pomáhajú pri vstupe do cudzích krajín pašeráci alebo sú obeťami medzinárodného obchodovania s ľuďmi.

IOM je podľa jeho slov pripravená pomáhať členským štátom rôznymi spôsobmi pri organizácii regulovanej migrácie a pri dobrovoľných návratoch migrantov, ako aj pri budovaní kapacít. „Myslím si, že budovanie kapacít v spolupráci a v partnerstve s ostatnými krajinami je nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobého, udržateľného migračného režimu“, povedal Henrikson.