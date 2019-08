Antošová navrhuje zákaz chovu kožušinových zvierat na získanie kožušín

Navrhuje to poslankyňa koaličnej SNS Eva Antošová v novele zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú predkladá do parlamentu. Podľa návrhu by mohol byť na tieto účely zakázaný chov zajaca poľného, líšky hrdzavej, nutrie, činčily, norky a fretky.

Antošová už úpravu chovu zvierat v minulosti navrhovala, týkala sa len zákazu chovu králikov. Návrh novely bol z júnovej schôdze pléna presunutý a napokon stiahnutý.

Poslankyňa zároveň v novele navrhuje, aby sa zakázal chov a usmrtenie králikov za účelom získania kožušín. Zákaz by sa podľa návrhu netýkal tzv. drobnochovateľov. Výnimkou v zákaze by bol teda chov a usmrtenie králikov, pokiaľ sú ich kožušiny využité na osobnú spotrebu chovateľa a jemu blízkych osôb.

V novele navrhuje Antošová aj trojročné prechodné obdobie pre existujúce chovy zvierat pre kožušiny. „Toto prechodné obdobie je žiaducim kompromisom medzi právom na reguláciu podnikania vo verejnom záujme a právom na ochranu legitímneho očakávania podnikateľov, ktorí v dobrej viere do svojho podnikania investovali,“ doplnila poslankyňa.

Trojročné prechodné obdobie považuje za primerané, keďže podľa jej slov nejde o veľké množstvo chovov, ide o očakávanú zmenu v spojitosti s nedávnymi zmenami legislatívy v iných členských krajinách Európskej únie na túto tému. A zároveň reaguje na vyjadrenia veľkých módnych značiek o ukončení predaja produktov, ktoré kožušiny obsahujú.