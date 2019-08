Koalícia bude podľa Fica pokračovať aj po vypršaní koaličnej dohody

„Vládna koalícia napriek formálnym ustanoveniam bude pokračovať ďalej. Schválenie rozpočtu je rozhodujúci moment,“ povedal Fico s tým, že pokračovať musí aj z praktických dôvodov.

Vysvetlil, že do záverečných ustanovení dohody sa dáva klauzula, že v istom okamihu už sa ňou partneri necítia byť viazaní. „Je to dané tým, aby strany mali voľné ruky vo volebnej kampani,“ ozrejmil Fico. Podľa jeho slov tak ale dohoda neprestáva platiť a neznamená to, že vládna koalícia prestane fungovať.

Avizoval, že ďalšie rokovanie Koaličnej rady bude v septembri pred rokovaním Národnej rady (NR) SR. Na nej si podľa jeho slov koaliční partneri prejdú viaceré zákony, ktoré budú predložené na rokovanie parlamentu. Poznamenal, že na podpore niektorých z nich sa dopredu dohodli, podľa neho v pléne prejdú. „Všetko to prejde, ideme ďalej, nič sa nedeje,“ dodal.

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) v rozhovore pre TASR povedal, že parlamentné voľby budú pravdepodobne 29. februára 2020. Koaličná dohoda by mala podľa jeho slov vypršať pol roka pred termínom volieb. Skonštatoval, že v koalícii sú aj nezhody, chce ju však do volieb podržať. Zdôraznil, že pri strategických návrhoch zákonov doteraz koaličná dohoda platila. Vzájomne sa podľa jeho slov v koalícii potrebujú aj pri podpore dohodnutých zákonov.