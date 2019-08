RegioJet plánuje zavedenie priameho vlakového spojenia z ČR na Ukrajinu

S cieľom zavedenia spojenia z Česka na Ukrajinu už dopravca podal oznámenie o plánovanej novej službe českému Úradu pre prístup k dopravnej infraštruktúre. „Ukrajina je pre RegioJet prepravne veľmi zaujímavý trh a záujem o ňu vzrástol po zavedení bezvízového styku medzi Európskou úniou (EÚ) a Ukrajinou v minulom roku,“ skonštatovala riaditeľka vlakovej a autobusovej dopravy RegioJet Ivana Kašická.

V súčasnosti RegioJet ponúka denne spojenie do Užhorodu a Mukačeva, a to v kombinácii vlakového spojenia Praha – Košice a garantovaný nadväzný spoj Košice – Užhorod – Mukačevo. Ročne tu dopravca prepraví okolo 30.000 cestujúcich.

RegioJet má v pláne prevádzkovať jeden pár spojov denne, konkrétne ako nočný vlak s odchodom z Prahy v neskorých večerných hodinách a dopoludňajším príchodom do pohraničnej ukrajinskej stanice Mostyska II. V podobnej časovej polohe by mal ísť spoj aj v opačnom smere. V stanici Mostyska II potom budú nadväzovať prípoje ďalej v smere Ľvov a do ďalších oblastí Ukrajiny. Spoje by mali byť vedené cez Ostravu a ďalej cez Poľsko na hranice s Ukrajinou. Počíta sa s kapacitou 400 – 600 miest.

Na trati Praha – Brno – Viedeň – Budapešť a späť by mali jazdiť dva páry vlakových spojov denne, ako predĺženie dvoch zo štyroch vlakových spojov na trase Praha – Brno – Viedeň a späť. Tie by mali ponúknuť nové priame spojenie nielen medzi ČR a Budapešťou, ale aj do ďalších miest.

Diaľkovými vlakmi RegioJet, ktoré jazdia v ČR, na Slovensku a v Rakúsku, cestovalo za prvých šesť mesiacov tohto roka približne 3,1 milióna cestujúcich. Dopravca tak podľa hovorcu pokračuje v rýchlom raste počtu prepravených cestujúcich, keď za prvý polrok prepravil o približne 12 % cestujúcich viac ako za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Celkovo tak vlakmi súkromného dopravcu v prvom polroku cestovalo o približne štvrť milióna cestujúcich viac ako za rovnaké obdobie minulého roka.

„Naše vlaky využíva stále viac cestujúcich, preto výrazne investujeme do rozvoja nášho vozového parku. Rastie nám obsadenosť spojov, vedľa Ostravska sa naše vlaky stali prvou voľbou v očiach zákazníkov tiež na trasách do Brna, Bratislavy a Viedne,“ priblížil Petr Kohoutek, finančný riaditeľ Holdingu Student Agency, do ktorého RegioJet patrí.