Trump skritizoval dánsku premiérku za "hnusné" odmietnutie predaja Grónska

Podľa Trumpa premiérkino úprimné odmietnutie čo len uvažovať o takýchto obchodných rokovaniach bolo "hnusné".

Trump dokonca zrušil septembrovú návštevu Kodane. Novinárom povedal, že ho urazilo, keď dánska premiérka označila úvahy o kúpe ostrova ako „absurdné“.

„To nebol pekný spôsob. Mala jednoducho povedať 'nie', radšej to nepredáme,“ posťažoval sa Trump. „Nehovorila to mne, hovorila to Spojeným štátom,“ upozorňoval.

Dánsky kráľovský palác vydal pôvodne ešte 31. júla vyhlásenie s informáciou, že kráľovná Margaréta II. pozvala Trumpa na štátnu návštevu plánovanú na 2.-3. septembra. Trump mal Dánsko navštíviť v rámci rozsiahlejšej zahraničnej cesty, ktorej začiatok je naplánovaný na koniec augusta. Očakáva sa, že prezident zavíta aspoň do Poľska, kde si má pripomenúť 80. výročie začiatku druhej svetovej vojny.