Fico: Socializmus s ľudskou tvárou mohol priniesť fantastické výsledky

Ak by sa podarilo realizovať myšlienky "socializmu s ľudskou tvárou" a Alexandrovi Dubčekovi naplniť ciele reformného procesu Pražskej jari, Slovensko, respektíve Československo, by bolo v súčasnosti podstatne ďalej, ako je dnes Rakúsko. Skonštatoval to predseda strany Smer-SD Robert Fico pri príležitosti 51. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

Vo videu na sociálnej sieti Fico pripomenul, že invázia zhatila plány, ktoré rátali s možnosťou slobodného cestovania, dodržiavania ľudských práv, rozvoja malého a stredného podnikania, a zmarila tak možnosť žiť lepší život. „Socializmus s ľudskou tvárou mohol fungovať a mohol priniesť fantastické výsledky,“ upozornil na to Fico, ktorý sa v stredu prišiel pokloniť k hrobu ústrednej postavy reformného procesu v druhej polovici 60. rokov.

Predseda Smeru zároveň vyjadril presvedčenie, že udalosti Pražskej jari a úsilie jej protagonistov prispeli k tomu, že v súčasnosti môžu Slováci žiť v demokratickom štáte.

Vojská Varšavskej zmluvy začali s inváziou územia Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu boli súčasťou tzv. operácie Dunaj aj jednotky z Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR. V dôsledku okupácie Československa zahynulo viac ako 100 ľudí a stovky obyvateľov boli zranené.

Táto invázia bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Okupácia Československa mala zastaviť, a aj zastavila, demokratizačný proces v ČSSR označovaný ako Pražská jar.