Fico pripúšťa, že by nemusel byť jednotkou na kandidátke Smeru

Nemusel by byť ani na čele kandidačnej listiny Smeru-SD. Pripustil to v stredu na tlačovej konferencii s tým, že sa k voľbám postaví tak, aby ich Smer-SD vyhral. Dodal, že za Smer-SD môže kandidovať každý, kto je dnes vo významnej funkcii, narážal tým aj na premiéra Petra Pellegriniho.

V Smere-SD sa podľa Fica v súčasnosti žiadnou kandidátkou nezaoberajú. Pripomenul, že kandidátku navrhuje predseda strany a schvaľuje ju predsedníctvo. Pri jej zostavovaní chce postupovať „chladnokrvne, racionálne a pragmaticky“, aby to bolo čo najlepšie pre stranu. Načrtol, že do čela kandidátky sa nebude „tlačiť za každú cenu“. Pýta sa však, prečo by nemal ako predseda strany kandidovať.

Fico povedal, že s premiérom komunikuje a spoločne koordinujú svoje postupy, „aby sa navzájom neprekvapovali“. „Rešpektujem Petra Pellegriniho ako predsedu vlády,“ povedal. Špekulácie o atmosfére v strane označil za „nezmysly, rovnako ako Kočnerove esemesky“.

Predseda Smeru-SD zopakoval, že o zostavovaní vlády musia rozhodovať parlamentné voľby, a nie ulica alebo majitelia medií. Fico tiež doplnil, že ho mrzí, že musí v čase 51. výročia okupácie vojskami Varšavskej zmluvy hovoriť o cenzúre a porušovaní demokratických pravidiel v tejto krajine.