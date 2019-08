Smer-SD-navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy od roku 2021

Zákon by mal platiť od januára budúceho roka a po prvý raz by sa mohol tento mechanizmus využiť na výpočet minimálnej mzdy pre rok 2021. Návrh zákona počíta aj s vyjednávaním medzi sociálnymi partnermi. Informoval o tom v stredu predseda strany Robert Fico. Slovensko sa tak v prípade schválenia tohto zákona dostane v pomere výšky minimálnej mzdy k priemernej na prvé miesto v Európskej únii.

„Napriek razantnému nárastu za posledné roky máme siedmu najnižšiu minimálnu mzdu medzi krajinami EÚ, ktoré ju majú stanovenú,“ pripomenul Fico. Podľa Fica sa musia podniky pripraviť na to, že v roku 2021 prekročí minimálna mzda 600 eur. Automatické prepočítanie minimálnej mzdy však podľa neho neznamená, že sa sociálni partneri nemôžu dohodnúť na vyššej sume. Strana sa usiluje o to, aby bol medzi sociálnymi dávkami a mzdou výraznejší rozdiel. Optimálne by podľa predsedu Smeru-SD bola výška minimálnej mzdy nad úrovňou 700 eur.

Na výške minimálnej mzdy sa v pondelok (19. 8.) nedohodli sociálni partneri na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR. Zatiaľ čo odborári navrhovali jej radikálne zvýšenie zo súčasných 520 eur na 635 eur, zamestnávatelia prišli s návrhom na výšku minimálnej mzdy na úrovni 552,20 mesačne. Minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter po rokovaní HSR oznámil, že predloží do vlády kompromisný návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 580 eur.

O výšku minimálnej mzdy sa medzi podnikateľmi a zástupcami zamestnancov vedú každoročne spory. Zatiaľ čo odbory žiadajú jej radikálne zvýšenie a odkazujú na dobré výsledky ekonomiky, podnikatelia upozorňujú na rastúce náklady a stratu konkurencieschopnosti podnikov. Hoci u väčších firiem minimálnu mzdu poberá iba zanedbateľný počet zamestnancov, firmám rastú náklady na príplatky a tarify, ktoré sú na minimálnu mzdu naviazané. Analytici upozornili na negatívny vplyv rastu minimálnej mzdy na zamestnanosť nízkopríjmových pracovníkov. Smer-SD však takýto vplyv odmietol.