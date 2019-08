Trump zrušil návštevu Dánska pre neochotu premiérky rokovať o predaji Grónska

„Dánsko je veľmi neobyčajná krajina s neuveriteľnými ľuďmi, ale na základe poznámok premiérky Mette Fredriksenovej, že by nemala záujem hovoriť o kúpe Grónska, odložím naše stretnutie, plánované o dva týždne, na inokedy,“ napísal Trump na Twitteri.

„Premiéra dokázala ušetriť veľa peňazí a úsilia Spojeným štátom aj Dánsku tým, že bola taká priama. Ďakujem jej za to a teším sa opätovné naplánovanie (stretnutia) niekedy v budúcnosti!“ dodal americký prezident.

Hovorca Bieleho domu Judd Deere neskôr potvrdil, že návšteva Dánska bola zrušená.

Ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow v nedeľu potvrdil medializované informácie, že Trump súkromne diskutoval so svojimi poradcami o myšlienke nákupu Grónska, ktoré je územím Dánska. Samotný Trump následne povedal, že zo strategických dôvodov by mal záujem o takýto obchod, v súčasnosti však nie je pre neho prioritou. V pondelok bol dokonca prístupný žartovaniu na túto tému, keď zverejnil na Twitteri fotomontáž so žiarivým „Trumpovým mrakodrapom“ nad malou grónskou dedinou a prisľúbil, že „toto Grónsku neurobí“.

Fredriksenová v nedeľu uviedla počas návštevy Grónska pre noviny Sermitsiaq, že tento najväčší ostrov sveta nie je na predaj a spomínané úvahy považuje za absurdné.

Trump mal navštíviť Dánsko v rámci zahraničnej cesty, ktorej začiatok je naplánovaný na koniec augusta. Očakáva sa, že prezident zavíta aspoň do Poľska, kde si má pripomenúť 80. výročie začiatku druhej svetovej vojny.