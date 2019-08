Kávová diéta: Účinný spôsob chudnutia, alebo len rozprávka na dobrú noc?

Vedci sa po stáročia škriepili o tom, či káva prináša ľudskému telu viac pozitívnych alebo negatívnych účinkov. Nakoniec sa prišlo na to, že váš obľúbený ranný nápoj obsahuje množstvo antioxidantov, ktorých primárnou úlohou je zabrániť poškodeniu buniek alebo ho spomaliť.

Káva podporuje pozornosť, chráni pred obličkovými kameňmi, posilňuje pamäť, dodáva energiu pri cvičení, povzbudzuje náladu a zabraňuje zápalu ďasien. Je pravda, že vie pomôcť aj pri chudnutí?

Fenomén s názvom kávová diéta

O takzvanej kávovej diéte sme mohli prvýkrát počuť v roku 2017, keď vyšla kniha interného lekára Boba Arnota The Coffee Lover’s Diet (Diéta milovníka kávy). Arnot už predtým publikoval niekoľko kníh zameraných na chudnutie, napríklad The Aztec Diet (Aztécka diéta) a The Breast Cancer Prevention Diet (Diéta na prevenciu pred rakovinou prsníka).

Arnot vo svojej najnovšej publikácii uvádza, že pokiaľ denne vypijete aspoň 3 šálky kávy, vyhnete sa mnohým ochoreniam a okrem toho rýchlejšie schudnete. Takéto množstvo kávy podľa neho „podporuje metabolizmus a funkciu kardiovaskulárneho obehu, a rovnako zrýchľuje chudnutie.“

Chudnutie pomocou kávy má jeden háčik: musíte pri ňom obmedziť množstvo denne prijatých kalórií. Podľa Arnota by ste ich mali celkovo prijať najviac 1.500 za deň, a to predovšetkým z chudých bielkovín, nerafinovaných obilnín a množstva ovocia a zeleniny.

Funguje to?

Slovíčko „funguje“ by sme pri diétach mali používať opatrne. To, že kávová diéta pomôže schudnúť vašej kamarátke a doktorovi Arnotovi, ešte neznamená, že rovnako zaúčinkuje aj u vás.

Aby diéta skutočne fungovala, vedci musia podniknúť niekoľko placebo štúdií, ktoré vo väčšine prípadov, bohužiaľ, preukážu jej nefunkčnosť.

Pokiaľ sa bavíme o kávovej diéte, jej hlavná nástraha nie je denné pitie kávy, ale obmedzenie počtu prijatých kalórií, ktoré z dlhodobého hľadiska nie je pre väčšinu z nás dlhodobo udržateľné.

Aké množstvo kávy by sme mali piť pri snahe schudnúť?

Pri konzumácii kávy platí: sto ľudí – sto chutí. Spracovanie kávy organizmom je u každého individuálne, no vo všeobecnosti platí, že by ste nemali prekročiť dávku 400 miligramov za deň, čo sú približne 4 hrnčeky kávy.

Treba však pripomenúť, že sa bavíme čisto o čiernej káve. To znamená o káve bez cukru, smotany, mlieka či škorice. Nehovoríme ani o sladených variantoch z obchodu. Pri chudnutí je jednoducho ideálna klasická horká čierna káva.