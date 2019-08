Matečná: Nedošlo k dohode s komorami na marketingovom fonde

So Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a Potravinárskou komorou Slovenska nedošlo k dohode na marketingovom fonde, do ktorého by prispievali poľnohospodári, komora, členovia komory aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Povedala to v utorok rezortná ministerka Gabriela Matečná (SNS).

„Ministerstvo sa vybralo inou cestou, cestou podpory značiek kvality. Snažíme sa navigovať našich potravinárov a spracovateľov, že tieto značky majú úspech u našich spotrebiteľov a ukazujú nám to aj prieskumy," priblížila. Podľa generálneho riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR Milana Lapšanského je veľká škoda, že sa nenašla dohoda medzi komorami, výrobcami, potravinármi a rezortom na spolufinancovaní fondu, pretože je to odskúšaná vec v zahraničí. „Budovanie spotrebiteľského patriotizmu musí byť dlhodobé, koncepčné a musí mať dostatok zdrojov na presvedčenie spotrebiteľa,“ povedal. Generálny riaditeľ verí, že myšlienka fondu nájde v budúcnosti celoplošnú podporu a bude zrealizovaná. Zdieľať tento článok na Facebooku