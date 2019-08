Babiš s Hamáčkom problém okolo ministra kultúry zatiaľ nevyriešili

„Trváme na tom, aby bola dodržiavaná koaličná zmluva. Nikam sme sa neposunuli,“ povedal Hamáček po pondelňajšom rokovaní s Babišom na Úrade vlády, kde sa pokúsili vyriešiť problém, ktorý ohrozuje existenciu koalície ANO a ČSSD.

„Sociálna demokracia nebude navrhovať zmenu kandidáta,“ povedal Hamáček. Pokiaľ nebude mať ČSSD možnosť ovplyvňovať to, kto bude za ňu vo vláde, nemá podľa neho vo vláde čo robiť.

Babiš síce podpredsedu ČSSD Michala Šmardu do vlády koncom mája navrhol, ale prezident Miloš Zeman jeho nomináciu neakceptoval a Babiš tvrdí, že názor na neho zmenil aj on.

„Súhlasím s prezidentom, že to nie je človek, ktorý je vhodný na kultúru. Je to špecifický rezort, na ktorý je potrebné ovládať jazyky, reprezentovať, byť vzdelaný, mať znalosti a byť akceptovaný odbornou verejnosťou. Neviem si vôbec predstaviť, že by som pána Šmardu predstavoval vo Viedenskej štátnej opere rakúskemu kancelárovi alebo že by som v Národnej galérii hovoril francúzskemu prezidentovi, že tento pán je minister kultúry Českej republiky,“ napísal podľa iDNES.cz Babiš na Facebooku.

V rozhovore pre iDNES v nedeľu český premiér povedal, že mu so Šmardom došla trpezlivosť, keď ministerku financií Alenu Schillerovú označil za „Kalouska v sukni“.