Americké ministerstvo obchodu možno predĺži úľavy pre Huawei

To umožní čínskej spoločnosti nakupovať niektoré komponenty od firiem v USA a poskytovať tak aj naďalej služby doterajším klientom. Uviedli to dva zdroje oboznámené so situáciou, ktoré nechceli byť menované.

Washington v polovici mája zaradil čínsky koncern na čierny zoznam spoločností, s ktorými nesmú americké firmy obchodovať bez špeciálnej licencie. Dôvodom je podľa americkej vlády ohrozenie národnej bezpečnosti. Huawei má totiž tesné väzby na čínsku vládu a USA sa obávajú, že Peking by mohol využívať zariadenia od Huaweiu na špionáž, čo čínsky koncern opakovane odmietol.

Prezident Donald Trump však koncom júna zmiernil reštrikcie proti Huaweiu a oznámil, že americké firmy mu môžu predávať niektoré komponenty, ktoré by mohol ľahko kúpiť na iných trhoch v zahraničí, napríklad čipy.

Podľa zdrojov plánuje Washington toto „dočasné uvoľnenie reštrikcií“, ktoré vyprší 19. augusta, predĺžiť o 90 dní. Čínska spoločnosť tak bude schopná udržiavať existujúce telekomunikačné siete a poskytovať aktualizácie softvéru pre telefóny Huawei.

Situácia okolo licencií na obchodovanie s Huaweiom je však aj naďalej vrtkavá a neistá a rozhodnutie predĺžiť úľavy sa môže zmeniť pred pondelkovým (19. 8.) vypršaním termínu, uviedli zdroje.

Podľa jedného zo zdrojov sa špekuluje, že americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching by mali cez víkend telefonicky diskutovať o spoločnosti Huawei.

Huawei sa k tejto správe zatiaľ nevyjadril, a ani čínske ministerstvo zahraničných vecí neodpovedalo na žiadosť o komentár.