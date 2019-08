Zomrel americký herec Peter Fonda

Peter Fonda sa narodil 23. februára 1940 v New Yorku v rodine oscarového herca Henryho Fondu, ktorý ho k herectvu priviedol. Ako 13-ročný inscenoval Peter Fonda svoje vlastné dielo Stalag 17 1/2. Filmový debut absolvoval ako 24-ročný v úlohe obdivovateľa motoriek vo filme The Wild Angels (1963).

Skutočnú slávu mu však priniesol až film Bezstarostná jazda (Easy Rider). Ako producent a spoluautor scenára (v roku 1970 bol nominovaný na Oscara) do filmu investoval 350.000 dolárov a po jeho uvedení sa tešil zo zisku prevyšujúceho 80 miliónov dolárov. Zároveň spolu s Dennisom Hopperom, ktorý obsadil ďalšiu hlavnú úlohu a snímku režíroval, založil nový žáner - roadmovie.

V sedemdesiatych rokoch si ešte Peter Fonda zahral v pomerne úspešnej dráme Väzenské blues (1977) a v akčnom filme Hazardná hra (1978).

Po senzačnom úspechu Bezstarostnej jazdy žil Peter Fonda v súkromí ako postava, ktorú stvárnil. Štrnásť rokov býval na lodi v trópoch a občas sa „strácal vo svete drog a sladkého ničnerobenia“, ako sa píše v jeho životopise. Fondov režisérsky debut Námezdná sila (1971) vyvolal zhovievavé kritiky, ale aj hlasy o jeho nudnosti.

Ďalších niekoľko jeho režijných prác tiež nedosiahlo očakávaný úspech, medzi nimi Wanda Nevada (1979), jediný film, kde účinkuje spolu so svojím otcom. O problematickom vzťahu k nemu píše Peter Fonda v autobiografii Don't tell Dad (Nepovedzte to otcovi, 1998). On a jeho o dva roky staršia sestra - oscarová herečka a mierová aktivistka Jane Fondová - trpeli uzavretosťou Henryho Fondu.

V 80. rokov prijal Peter Fonda úlohu vo filme nemeckej produkcie Mier s pepermintovou príchuťou (1982), kde hral amerického vojaka z konca druhej svetovej vojny; v americkej dráme Ružová záhrada (1989) z čias nacistickej diktatúry si zasa zahral po boku európskych hviezd Liv Ullmannovej a Maximiliana Schella.

Do roku 2013 sa Fonda vydal vo vedeckofantastickom filme Johna Carpentera Útek z N.Y. (1982), ktorý nadväzoval na snímku Štrkáč (1981). Potom nasledovala rola v snímke Uleeovo zlato (Ulee's Gold), ktorú mal pôvodne obsadiť Nick Nolte. Za úlohu čudáckeho chovateľa včiel, ktorému sa podarí dostať zo svojej izolácie, dostal v roku 1998 Zlatý glóbus a opäť bol nominovaný na Oscara.

V roku 2004 si Peter Fonda zahral menšiu úlohu v úspešnej komédii režiséra Stevena Soderbergha Dannyho dvanástka, v ktorom exceloval George Clooney, a spolu s ním sa predstavili aj ďalšie hollywoodske hviezdy ako Brad Pitt, Matt Damon či Julia Robertsová.

Posledným filmom, v ktorom diváci Petra Fondu uvidia, bude vojnová dráma The Last Full Measure režiséra Todda Robinsona. Film by sa mal do distribúcie dostať 25. októbra tohto roku.