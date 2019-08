Prezidentka: Ľudia sú čoraz citlivejší na otázky životného prostredia

Komplikácie pri ochrane prírody boli jednou z hlavných tém popoludňajšieho rokovania prezidentky Zuzany Čaputovej so Správou Národného parku (NP) Malá Fatra vo Varíne pri Žiline. Podľa hlavy štátu sú ľudia stále citlivejší na otázky životného prostredia.

„Ako advokátka som predtým v profesii pomáhala rôznym iniciatívam na lokálnej úrovni. Moja reflexia za roky praxe je taká, že ľudia si stále viac uvedomujú, ako kvalita prostredia zasahuje do ich životov či zdravia. Mám pocit, že ľudia sú stále citlivejší na otázky životného prostredia. Myslím si, že mladá generácia teraz o to citlivejšie vníma otázky zmeny klímy,“ uviedla prezidentka s tým, že je to jedna z top tém aj na úrovni Európskej únie a celého sveta.

Podľa hlavy štátu je na čase, aby sa Slovensko začalo tejto téme seriózne venovať.

Prezidentka tiež ocenila prácu ľudí zo Správy Národného parku Malá Fatra a poďakovala sa im. „Rozprávali sme sa o rôznych problémoch, ktorým čelia v súvislosti s nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi, o komplikáciách pri ochrane prírody, ale aj o novele zákona, ktorá je teraz v parlamente,“ zhrnula Čaputová.

Riaditeľ Správy NP Malá Fatra Michal Kalaš zdôraznil, že od vzniku SR má pocit, že štát neprejavil dostatočný záujem o túto tému. „Napriek tomu, že aj ústava hovorí o práve na zdravé životné prostredie, táto vec, národné parky, ostáva stále podružná,“ povedal.

Podľa Kalaša je to často aj o peniazoch. „Majetky, hlavne na príklade Malej Fatry, nepatria štátu. Paradoxne, aj tam, kde štátu patria, nevieme si povedať, že toto územie v národnom parku by malo byť národným parkom, a nie fabrikou na drevo,“ uzavrel.

Hlava štátu ešte v piatok, v rámci návštevy Žilinského kraja, absolvuje jazdu kabínkovou lanovkou vo Vrátnej a túru v Malej Fatre.