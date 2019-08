Čo sa skutočne stalo pri výbuchu v ruskom stredisku? Experti hovoria o jadrových zbraniach

Výbuch v severoruskom meste Severodvinsk viedol k špekuláciám, že incident bol dôsledkom neúspešného testu jadrovej rakety. Je možné, že na základni testovali zbraň, ktorú zatiaľ žiadna iná krajina nevytvorila? A ak áno, čo by to znamenalo pre zvyšok sveta? Experti sa pozreli na známe fakty a vyhodnotili riziko testovania nových zbraní na severe Ruska.

Ruské úrady potvrdili, že pri incidente z 8. augusta zahynulo päť vedcov na námornej plošine vo vojenskom raketovom testovacom stredisku Ňonoksa, no zverejnili len niekoľko podrobností. Ruské ministerstvo obrany pôvodne uviedlo, že incident sa týkal raketového motora na kvapalné palivo a že sa neuvoľnili žiadne nebezpečné látky, ale správy o náhlom zvýšení úrovne radiácie v blízkom meste Severodvinsk spochybňujú tieto tvrdenia.

Ruská Federálna služba pre hydrometeorológiu a monitorovanie životného prostredia (Rosgidromet) napokon v utorok oznámila, že v Severodvinsku zaregistrovali 8. augusta krátko po výbuchu až 16-násobne vyššiu úroveň radiácie, než je bežné. Rosgidromet uviedla, že táto úroveň sa vrátila do normálu po dva a pol hodine.

Testy rakety Burevestnik

Ruskí pozorovatelia rýchlo spojili incident s vývojom jadrovej rakety s názvom 9M730 Burevestnik, v kódovaní Severoatlantickej aliancie známej ako SSC-X-9 Skyfall. Ruské ministerstvo obrany zverejnilo vlani v júli nové videá svojich špičkových zbraní, ktorých existenciu odhalil v marci toho roka šéf Kremľa Vladimir Putin. Medzi nimi bol aj Burevestnik.

Ako vtedy informovala televízia RT, Burevestnik - strela s plochou dráhou letu na jadrový pohon - už bol úspešne testovaný, jeho konštrukcia potrebuje ešte doladiť. Strela, ktorá je navrhnutá tak, aby mala "neobmedzený dolet a neobmedzenú manévrovaciu schopnosť", podstupuje dodatočné pozemné testy a očakáva sa, že po vylepšení pôjde na letové skúšky.

V nedeľu 11. augusta predstaviteľ štátnej agentúry pre atómovú energiu Rosatom pripustil, že inštitút, v ktorom vedci pracovali, skúma zdroje jadrovej energie, uvádza agentúra Reuters.

Obnovenie staršej myšlienky využitia jadrovej energie

Lietadlá a riadené strely, ktoré sa spoliehajú na jadrový reaktor namiesto paliva, nie sú úplne novou myšlienkou a USA aj Sovietsky zväz ju skúmali počas studenej vojny. Nakoniec však obe krajiny upustili od tejto myšlienky v dôsledku obáv o zložitosti a bezpečnosti lietajúcich jadrových reaktorov. Medzikontinentálne balistické rakety poskytli jednoduchšiu alternatívu.

Motiváciou tejto myšlienky je, že jadrová energia dodáva energiu oveľa dlhšie ako konvenčné palivá. Vďaka tomu by raketa mala neuveriteľne dlhý dolet, takže mohla stráviť vo vzduchu mesiace a vykonať okružnú cestu, aby sa vyhla akýmkoľvek protiraketovým obranám.

Foto: TASR/AP/Sergei Yakovlev

Edwin Lyman, riaditeľ projektu jadrovej bezpečnosti v Union of Concerned Scientists pre Livescience povedal, že množstvo detailov spochybňuje, či bol do incidentu zapojený aj systém Burevestnik. Väčšina návrhov rakiet s jadrovým pohonom by pred použitím reaktora použila konvenčný raketový motor, ktorý by raketu vniesol do vzduchu. K tejto explózii však došlo na plošine. Čerstvé palivo, ktoré sa ešte nepodrobilo štiepeniu, nie je také rádioaktívne, povedal Lyman, takže je nepravdepodobné, že by neaktívny reaktor mohol spôsobiť taký druh zvýšenej radiácie zaznamenaný v Severodvinsku.

Možnosť testovania superzbrane

Edward Geist, výskumný pracovník a ruský expert v spoločnosti RAND Corporation súhlasil a dodal, že testovacie miesto sa zdá byť príliš blízko k obývaným oblastiam, aby tam boli vykonávané potenciálne nebezpečné testy nechránenáho jadrového reaktoru. „Ale ak tam iba testujú nejadrové komponenty Burevestnika, prečo by tam vôbec mali reaktor?“ pýta sa Geist.

Rosatom tvrdí, že výbuch zahŕňal „jadrovú batériu“, no podľa Geista vyhlásenia ruských predstaviteľov nie sú spoľahlivými zdrojmi informácií. Zdá sa, že toto tvrdenie sa týka zariadenia, ktoré vyrába energiu využívaním tepla z rozpadajúcich sa rádioaktívnych materiálov a nie z jadrového štiepenia. Tento prístup sa použil na pohon kozmických lodí, ale Lyman poukázal na to, že je veľmi nepravdepodobné, že by vyprodukoval dostatok sily na poháňanie riadenej strely.

Geist povedal, že pripisovať incident Burevestniku je predčasné, najmä preto, že existujú ďalší potenciálni vinníci. Putin minulý rok odhalil raketu Burevestnik ako súčasť zbierky "superzbraní", medzi ktoré patrilo jadrové palivo s názvom Poseidon. Putin tiež uviedol, že sa vyvíjajú ďalšie systémy, ktoré ešte neboli verejne oznámené.

Ruský prezident spojil vývoj týchto zbraní s rozhodnutím USA vypovedať Zmluvu o protiraketovej obrane, ktorá zakazovala systémy určené na zostrelenie jadrových zbraní. Ako uviedol Geist: