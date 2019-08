Video: Traktorista narazil na funkčnú mínu

DRUHÝKRÁT SA NARODIL: TRAKTORISTA ZAŤAL DO FUNKČNEJ MÍNY Z II. SVETOVEJ VOJNY Vo videu je zaznamenaný jej výbuch - zneškodnenie pyrotechnikom. O tom, ako sa cíti človek, ktorý sa po druhý krát narodí, by vám vedel porozprávať traktorista, ktorý v katastri obce Nová Vieska časť Hargaš, pri obrábaní pôdy natrafil na funkčnú mínu. Išlo o delostreleckú mínu cal. 120 mm, ruskej výroby, z obdobia druhej svetovej vojny. Pri mechanickom obrábaní pôdy zariadenie traktora značne poškodilo zapaľovací mechanizmus míny. Našťastie nedošlo k aktivácii funkčného zapaľovacieho zariadenia, ktoré by spôsobilo detonáciu míny. Došlo iba k zapáleniu výmetnej prachovej náplne, od ktorej začalo horieť strnisko v okolí míny. Polícia SR - Nitriansky kraj Podľa vyjadrenia pyrotechnika, by prípadný výbuch míny dokázal hravo zničiť celý traktor! Nakoľko bola mína nestabilná, hrozilo, že pri prevoze môže explodovať, bola zneškodnená odpalom na mieste.