Iniciatíva poľnohospodárov: Chceme vyslať svojich zástupcov do politiky

„Bolo to rozhodnutie rady (iniciatívy), keď sme sa celá rada Iniciatívy poľnohospodárov rozhodli a povedali sme si, že vyšleme zástupcov do politiky. Tí však automaticky pre naše stanovy strácajú členstvo v Iniciatíve poľnohospodárov, pretože sa aktívne zapoja do politického súboja. Iniciatíva poľnohospodárov ostáva fungovať tak ako doteraz a vyslaní zástupcovia iniciatívy budú pôsobiť na politickej scéne, a to už v najbližších parlamentných voľbách, lebo poľnohospodárstvo neprežije ďalšie štyri roky tejto koalície,“ priblížil.

Iniciatíva poľnohospodárov podľa neho rokovala s viacerými politickými stranami. „Rokovali sme so štyrmi politickými stranami, bolo to Sme rodina, Za ľudí, OĽaNO a KDH. Počúvali sme ich názory, ako chcú zmeniť poľnohospodárstvo, kam sa chcú posunúť. Nakoniec sme sa rozhodli, že si dáme urobiť vlastný prieskum. Podľa výsledkov prieskumu, ako je nimi vnímané poľnohospodárstvo, sa zariadime,“ oznámil.

Do politiky pôjdu podľa jeho slov zástupcovia iniciatívy, nie iniciatíva ako taká. „Ja spravím všetko pre to, aby táto vládna garnitúra zmizla. Keď niektorá zo strán, ktorá bude mať najlepší program pre poľnohospodárstvo, povie, že chce Magdoška, Magdoško pôjde do politiky. Keď povie, že nechce Magdoška, Magdoško nepôjde,“ povedal.

Rozhodnutie rady iniciatívy o tom, s ktorou stranou pôjdu zástupcovia Iniciatívy poľnohospodárov do politického súboja, podľa Magdoškových slov „padne za chvíľu“.

Na tlačovej besede Magdoško upozornil, že členom Iniciatívy poľnohospodárov boli z anonymných zahraničných telefónnych čísel ponúkané peniaze za to, že budú pred orgánmi činnými v trestnom konaní, respektíve pred súdom diskreditovať farmára Františka Oravca.