Africký mor ošípaných sa šíri, ŠVPS eviduje ďalšie prípady nákazy

Nové prípady u domácich ošípaných pribudli v ďalšom chove v obci Svätá Mária, kde sa potvrdil aj vo štvrtok (15. 8.), v obciach Zemplín, Rad – časť Hrušov a Brehov. V katastrálnom území obce Cejkov našli uhynutého diviaka. „Nájdený diviak je v oblasti, kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných,“ uvádza Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR na svojej webovej stránke s tým, že všetky nové ohniská sa vyskytujú v oblasti, kde už boli v predchádzajúcom období potvrdené výskyty a sú tu aj nálezy pozitívnych diviakov na AMO.

Vo Svätej Márii diagnostikovali AMO v susedstve predtým potvrdeného prípadu. Teraz išlo o chov troch kusov ošípaných, pričom jedna uhynula.

V obci Zemplín išlo o dva záhumienkové chovy v blízkom susedstve, pričom v chove z 29 ošípaných uhynuli dve a v druhom chove bola jedna ošípaná, ktorá rovnako uhynula.

Neďaleko obce Rad, kde bol štvrtý prípad, v piatok potvrdili jednu uhynutú ošípanú pre AMO v záhumienkovom chove, kde boli tri tieto zvieratá. Išlo o obec Rad – časť Hrušov.

Ďalšia ošípaná zahynula u súkromného chovateľa so záhumienkovým chovom troch ošípaných, a to v obci Brehov.

„Likvidácia ohnísk nákazy u chovateľov prebieha už dnes, 16. augusta. K neškodnému utrateniu ostatných zvierat v kontaktných chovoch - v obciach s pozitívnymi nálezmi, dôjde 19. augusta,“ dodal agrorezort.

Do ochranného pásma aktuálne patria katastrálne územia obcí Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie a Zatín.

ŠVPS SR pripomína, že chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba jednu ošípanú, pričom to platí pre celé územie Slovenska. MPRV v piatok nariadilo všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť zakázaný spôsob lovu podľa zákona o poľovníctve. Agrorezort zároveň upozornil na to, že nahlásenie zvierat podozrivých z nákazy štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je zákonnou povinnosťou a je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska.

Prvý výskyt AMO na Slovensku zaznamenali koncom júla v domácom chove na Slovensku v obci Strážne, následne sa rozšíril do chovov v obciach Veľký Kamenec, Somotor, Rad a Svätá Mária. V uplynulých dňoch nákazu prvýkrát na území SR diagnostikovali aj u diviaka, a to v poľovnom revíri v katastri obce Svätuše. Všetky potvrdené nálezy boli doposiaľ v okrese Trebišov.