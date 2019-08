Turisti sa v Chorvátsku otrávili, prípadom sa zaoberá inšpekcia

Český portál tn.nova.cz informuje o otrave turistov v Chorvátskom meste Hvar, ku ktorej malo dôjsť po tom, ako večerali v jednej z reštaurácií. 5 Talianov skončilo v nemocnici, jeden na následky otravy zahynul.

Jedlo v reštaurácii už preverili inšpektori, ktorí však nenašli žiadnu závadu. Podľa najnovšej teórie sa turisti mali nakaziť oxidom uhoľnatým unikajúcim z lodného motora.

Obeťou otravy sa stal 75-ročný manažér Eugenio Vinci. Do nemocnice previezli jeho manželku, 2 malé deti, kamaráta a jeho manželku.

„Všetci, ktorí sme sa otrávili, sme na lodi spali na pravoboku. Povedal by som, že sa do ventilácie dostali výpary od motorov, že šlo o poruchu. Verím, že jedlom to nebolo, pretože deti, ktoré dopadli najhoršie, večer nejedli. V reštaurácii sme boli šiesti, štyria majú príznaky, ďalší dvaja sú v poriadku,“ uvádza pre Vecernji List Vinciho kamarát Bruno Mancuso.

Päticu Talianov s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice v Splite leteckí záchranári. 5 a 14-ročné deti podľa denníka Dnevnik.hr stále bojujú o život.