Takto ovplyvňuje zlý zhryz vaše zdravie a vzhľad

Nesprávny zhryz zubov nielenže kazí váš úsmev, ale môže vás ohroziť aj inými spôsobmi. V niektorých veľmi závažných prípadoch je ohrozená nielen čeľusť, ale aj tráviaci a kardiovaskulárny systém. Nesprávne umiestnené zuby môžu zmeniť rysy tváre, pričom zmeny sa môžu objaviť až po rokoch.

Tu sú dôvody, prečo by ste mali navštíviť ortodontistu, aj keď ste dospelí. Zdravé zuby dokážu výrazne zlepšiť váš život.

1. Asymetria tváre

Mierna asymetria nemusí byť zlá a môže dodať vašej tvári na jedinečnosti. V niektorých prípadoch však môže dôjsť k vážnej asymetrii dolnej alebo hornej časti tváre. Napríklad, ak dieťa stratí detský zub príliš skoro alebo ak dospelá osoba nemá všetky zuby, ústa môžu vyzerať nezvyčajne.

Napríklad jedna strana úst môže byť nižšia ako druhá alebo línia očí môže byť naklonená. V takých prípadoch sa môže zdať, že človek má jedno oko vyššie ako druhé. Ak sa chýbajúci zub alebo správny zhryz nevyrieši včas, ani ten najkvalifikovanejší zubár nemusí byť schopný vám pomôcť navrátiť symetrickú tvár.

2. Zakrivenie chrbtice a nerovnováha tela

Ak má osoba nesprávny zhryz, môže to spôsobiť, že sa jej zaoblí chrbát alebo dokonca to môže ovplyvniť fyzickú aktivitu. To platí najmä pre ľudí, ktorí majú sedavý životný štýl. Podľa štúdie je tento vplyv na telo a chrbticu viac viditeľný, keď sa človek cíti unavený.

3. Praskanie a bolesť čeľuste

Nesprávny zhryz môže tiež viesť k dysfunkcii temporomandibulárneho kĺbu. Následkom toho vzniká bolesť alebo praskanie či iné zvuky v čeľusti. Tieto zvuky sa zvyčajne objavia, keď hýbete čeľusťou.

4. Bolesť hlavy

Ak zuby nenarastú správne, núti to človeka vynaložiť viac úsilia pri žuvaní jedla. To môže ďalej spôsobovať bolesť v svaloch čeľuste, ktorá sa prenáša do spánkov. Bolesť sa môže objaviť nielen pri jedle. Ak zadné zuby nedovolia, aby sa čeľusť pohybovala normálne, svaly v čeľusti zostanú stále napäté. To spôsobuje nepríjemné pocity v oblasti spánkov. V zriedkavých prípadoch sa tieto bolesti hlavy môžu objaviť, ak máte zlú zubnú protézu, ktorá spôsobuje, že sa čeľuste nedokážu dostatočne zatvoriť.

Ak si chcete skontrolovať, či máte bolesti hlavy kvôli zubom, zhryznite zuby čo najviac, ako je to len možné. Ak máte pocit, že sa vaše bolesti hlavy zovretím čeľuste zhoršujú, mali by ste navštíviť ortodontistu.

5. Riziko poškodenia zubov

Ak povrch zubov bráni normálnemu pohybu čeľuste, sklovina môže zoslabnúť a zuby budú náchylnejšie na baktérie. Pri žuvaní jedla hrozí riziko zlomenia časti zubu.

6. Problémy s tvarom tváre a predčasným starnutím

Rast lebky sa nezastaví v detstve ani v mladosti. Niektoré menšie zmeny sa podľa zubárov stále dejú aj v neskorších rokoch. Nesprávny zhryz môže viesť k deformácii tváre, líc alebo okrajov pier, ktoré môžu byť nižšie, než boli predtým. Svoju úlohu zohrávajú aj zuby múdrosti, ktoré môžu ovplyvniť vzhľad líc. Zmeny tvaru tváre môžu tiež viesť k skorým vráskam, pričom zmeny môžu byť viditeľnejšie iba na jednej strane tváre.

7. Zlé trávenie

Pri zlom zhryze existuje riziko nedostatočného prežúvania. Jedlo sa dostáva do tela vo veľkých kúskoch, čo môže spôsobiť, že sa u človeka vyvinú tráviace problémy, ako je reflux, bolesť brucha, kŕče a plynatosť. A pretože je ťažké čistiť si zuby, ktoré nie sú správne umiestnené, pokryjú sa ďalšími baktériami, ktoré sa cez sliny dostanú do zažívacieho systému.

8. Kardiovaskulárne a respiračné problémy

Zlý zhryz môže mať za následok škrípanie zubov, svalové kŕče, problémy s dýchaním počas spánku, obštrukčnú chorobu pľúc a dokonca aj problémy s imunitným systémom.

Vedci tiež zistili súvislosť medzi krivými zubami a krátkozrakosťou. Závažné prípady môžu viesť k srdcovým problémom a hypertenzii. Bolo to dokázané experimentom, v ktorom pacientom s nesprávnym zhryzom nasadili špeciálne pomôcky, ktoré im umožnili správne sa zahryznúť, čo následne spôsobilo zníženie ich arteriálneho tlaku.