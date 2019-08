Prezidentka: Brexit bez dohody bude mať dopad na našu automobilovú produkciu

Témy recesie sa na stretnutí s vedením spoločnosti podľa jej slov dotkli len okrajovo. „Spomínali sme to v kontexte situácie, ktorá sa deje v Nemecku. Ako vieme, v tejto firme (Kia Motors Slovakia – pozn. TASR) je jedným z najväčších exportných trhov práve Veľká Británia a brexit bez dohody bude mať dopad na automobilovú produkciu," povedala prezidentka.

Podľa hovorcu spoločnosti Jána Žgravčáka sa každá moderná fabrika musí pripravovať na to, čo bude a sledovať ekonomický vývoj do budúcnosti. „My sa snažíme byť pripravení na to, aby sme vedeli zareagovať na vývoj politickej a ekonomickej situácie v Európe i vo svete. Prichádzame s výrobou elektrifikovaných modelov, a keďže sme jediná európska fabrika, tak veríme, že toto bude naša budúcnosť. O tom ale nerozhodujeme my, ale naša domovská firma v Soule,“ skonštatoval Žgravčák.

Ako dodal, sú radi, že keďže prichádza kríza, podarilo sa im prísť na trh s dvomi úspešnými modelmi. Momentálne podľa neho čísla ešte nehovoria o tom, že by spoločnosť kríza zasahovala tak, ako sa to deje u konkurencie.

„U nás je priorita udržanie zamestnanosti, neplánujeme prepúšťať, ani by sme nechceli prepúšťať zamestnancov ani počas krízy. U nás sa prepúšťanie týka len nejakej prirodzenej fluktuácie,“ zdôraznil hovorca.