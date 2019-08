Fico odmieta, že by sa stretával s Kočnerom, vyzýva premiéra k politickej zodpovednosti

Stretnutia s podnikateľom Marianom Kočnerom, ktoré sú spomínané v medializovanej údajnej komunikácii Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej, ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, sa nikdy nestali. Vo štvrtok to vyhlásil predseda koaličného Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico. Posadnutosť proti Smeru-SD sa podľa jeho slov mení na akýsi džihád a príkladom je podľa Fica verejné zneužívanie neoverenej SMS komunikácie Mariana Kočnera.

Fico priznáva, že Mariana Kočnera vydával na spoločenských akciách, lebo bol spoločensky aktívny človek. „Ja som sa však s Marianom Kočnerom nikdy nestretol v situácii popisovaných Denníkom N,“ vyhlásil šéf Smeru-SD s tým, že meno politika býva často zneužívané.

Neoverená SMS komunikácia Mariana Kočnera je, ako tvrdí, verejne zneužívaná a posadnutosť proti Smeru-SD sa mení na „akýsi džihád“. Fico vo štvrtok taktiež vyzval predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) k politickej zodpovednosti. Vyzval aj policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby urobili poriadok v orgánoch činných v trestnom konaní. Predseda Smeru-SD očakáva aj zvolanie branno-bezpečnostného parlamentného výboru. Žiada totiž zistiť, do akej miery sú orgány činné v trestnom konaní pod politickým tlakom. „Orgány činné v trestnom konaní sa majú venovať svojej práci a nie politologickým úvahám,“ skonštatoval.

Zároveň upozornil, že keď sa v minulosti objavila údajná komunikácia advokáta a bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica s Alenou Zsuzsovou alebo komunikácie niektorých opozičných politikov s novinármi, médiám stačilo, že to bolo označené za podvrh. „Čokoľvek povie Marian Kočner na svoju obhajobu, je klamstvo. Keď povie niečo na adresu Smeru-SD, a môže to byť absolútne neoverené, je to absolútna pravda,“ vyhlásil Fico a pripomenul, že obvinený Marian Kočner spáchal delikty za vlády Ivety Radičovej.