Video: Nebojácna čajka si na obed dopriala živého žraloka

Rebecca a Scott Stoutovci si radi krátia voľný čas prechádzkami po pláži v Ocean City (New Jersey). Väčšinou ich nenaruší nič nepríjemné, no naposledy to bolo inak. Rebecca so sebou, našťastie, mala mobil, aby naň všetko nahrala.

Čajky sa po pobreží pohybujú odjakživa, no v poslednom období si viacerí obyvatelia mesta všimli, že vtáky stratili všetky zábrany. Na pláži aj vo vzduchu sa začali správať agresívne a neraz zaútočili aj na ľudí. New Jersey si na pomoc dokonca najalo sokoly, orly a sovy, ktoré sa ich majú zbaviť.

V deň, keď sa Rebecca a Scott prechádzali po pobreží, sa z mora vynorila čajka a niesla si v zobáku niečo, čo pripomínalo živú rybu metajúcu sa zo strany na stranu. Rebeccu očaril pohľad na čajku loviacu vo svojom prirodzenom prostredí, a tak vytiahla mobil a začala natáčať.

To, že čajka v zobáku neniesla rybu, si žena všimla až po tom, ako jej manžel zvolal „Je to žralok!“ Scott sa mláďa žraloka pokúsil zachrániť, ale Rebecca ho zastavila. Podľa nej sú čajky príliš tvrdohlavé a odhodlané na to, aby si nechali ujsť takúto jedinečnú hostinu priamo zo zobáka.

Ako sa čajka trápila s nepoddajným žralokom, na miesto sa začali zbiehať ďalšie vtáky, ktoré chceli získať kúsok koristi pre seba. Hladná čajka si to všimla, a tak rýchlo natiahla krk a prehltla malého živého žraloka v celku, len aby sa k nemu nedostali iné.

Čajka od strachu prehltla celého žraloka