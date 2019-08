Danko odmieta, že by sa poznal s Zsuzsovou či Kočnerom

„Petra Tótha a ani pani Alenu Zs. som nikdy v živote nevidel. S Marianom K. som sa videl jediný raz v živote, a to približne v roku 2014, tak ako aj s Borisom Kollárom, keď obaja prejavovali záujem o politiku. Oboch som odmietol, tak ako aj ich ponúkanú pomoc,“ uviedol v reakcii Danko.

Rovnako si podľa svojich slov nie je vedomý toho, že by dotyčnej 1. januára 2018 posielal SMS správu. „Počas Silvestra dostávam množstvo správ na moje 20 rokov verejne známe číslo a každému sa snažím odpovedať. Tento rok som taktiež dostal tisíce SMS a každému som sa pokúsil poďakovať,“ skonštatoval. Odmieta tiež, že by mu Tóth či Marian K. dodávali podklady do televíznych diskusií.

Denník N vo štvrtok informoval o prepisoch správ medzi Marianom K. a Alenou Zs. Obidvaja figurujú v prípade Kuciakovej vraždy. Z nich má vyplývať, že Alena Zs. si so šéfom parlamentu písala a pýtala sa ho na zákulisné informácie. Spomína sa v nich aj to, že mu mal Marian K. poslať podklady do televíznej diskusie, ktoré pripravoval Peter Tóth. Ten v prípade Kuciakovej vraždy vystupuje ako svedok. O tom, že sa Alena Zs. kontaktovala so šéfom parlamentu, mal vypovedať aj ďalší z obvinených Zoltán A.