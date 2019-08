SaS a OĽaNO kritizujú rozhovor Bugára s Kočnerom

Opozičné strany SaS a OĽaNO kritizujú rozhovor predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára s obvineným Marianom K. Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je Bugár priamym účastníkom zahladzovania škôd "smeráckej vlády" po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Líder OĽaNO Igor Matovič vyhlásil, že Bugár týmto "definitívne stratil akékoľvek morálne právo na zotrvanie v politike".

Podľa Matoviča Bugár úmyselne oklamal a podviedol celé Slovensko. Podobne sa vyjadril aj Sulík. „Zatiaľ, čo celé Slovensko smútilo a protestovalo, Béla Bugár sa v exotike dohadoval s Marianom K., ako oblafnúť občanov a nevyhovieť ich volaniu,“ komentoval na sociálnej sieti.

Bugár pre Denník N priznal, že sa s Marianom K. na dovolenke nielen pozdravil, ako tvrdil predtým, ale aj sa s ním rozprával. „Počas našej dovolenky si raz prisadol k nášmu stolu počas raňajok. Vymenili sme si pár viet, vtedy sa zbežne spýtal na aktuálnu situáciu doma,“ uviedol. Odmieta však, že by sa s ním stretol aj poobede, ako naznačuje údajná komunikácia, aj to, že by mal na neho Marian K. „nahučať“.

Zo zverejnenej údajnej komunikácie Mariana K. a Aleny Zs., ktorí sú obvinení z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, tiež vyplýva, že Marian K. mal byť v kontakte aj s ďalšími politikmi. Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) mu mal telefonovať a s bývalým premiérom a predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom sa mal stretnúť.