Vo veku 46 rokov zomrel spevák kapely Hex Peter Dudák

Spevák, autor hudby a producent Peter Dudák mal hudobné vzdelanie. Od šiestich rokov sa učil hrať na klavír a vyštudoval Vysokú školu múzických umení. S kapelou v tomto roku oslavoval 30 rokov na hudobnej scéne.

„S Ďuďom sme boli medzi siedmou a ôsmou triedou v pionierskom tábore. Vtedy strašne fičala Tublatanka a my sme si hovorili, že by sme aj my mali založiť kapelu. Tak vznikla skupina Hexenšus, a neskôr, keď sme to začali brať trochu vážnejšie, tak sme to skrátili na Hex, aby to lepšie vyniklo,“ spomínal začiatkom leta Tomáš „Yxo“ Dohňanský.

„Pre mňa bol dôležitý moment v prvej triede na gymnáziu, kedy sme boli na výlete vo vtedy ešte východnom Nemecku a tam som po prvýkrát počul skupinu Cure. A doniesol som si odtiaľ nahratú kazetu. Tým sa zmenil môj hudobný vkus, ktorý som priniesol aj do našej tvorby. Rád si spomínam na revolučné mesiace, kedy sme nacvičovali náš prvý koncert v tejto zostave,“ povedal vtedy Peter „Ďuďo“ Dudák.

Začiatky Hexu sú totožné s nástupom demokracie na Slovensku. Práve v roku 1989 začali skúšať. Členom skupiny, vtedy ešte študentom, tak prišlo vhod, že sa v novembri 1989 veľmi nechodilo do školy. Voľný čas využili na nácviky.

Prvý koncert odohrali Hex 17. februára 1990 v bratislavskej Petržalke. Odvtedy má kapela za sebou tisícky koncertov, desiatky úspešných hitov, deväť štúdiových, dva výberové albumy a získala mnohé významné hudobné ceny. Zloženie kapely sa nezmenilo, tvorili ju Peter „Ďuďo“ Dudák, spev, gitara, klávesy, Martin „Fefe“ Žúži, gitara, Tomáš „Yxo“ Dohňanský, basová gitara a Tibor „Tybyke“ Szabados, bicie.