Obézni ľudia vnímajú jedlo inak. Toto je dôvod, prečo nevedia prestať jesť

Obézni ľudia majú väčší pocit uspokojenia z jedla ako ľudia, ktorí majú normálnu hmotnosť. Výskum publikovaný v časopise Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ukázal, že obézni ľudia pociťujú stále viac uspokojenia z jedla, aj keď ho zjedia veľké množstvo. Inými slovami, obézni ľudia dokážu zjesť omnoho viac chutného jedla, kým sa im zunuje.

Vyššia spokojnosť s jedlom môže byť jednou z najväčších prekážok pri chudnutí. Uvedomenie si tejto bariéry môže pomôcť zlepšiť stratégie chudnutia.

Spoluautorka štúdie Linnea A. Polgreenová uviedla:

„Vnímanie chuti môže viesť k prejedaniu. Ak majú ľudia s obezitou odlišné vnímanie chuti ako ľudia bez obezity, mohlo by to viesť k lepšiemu porozumeniu obezity a prípadne k navrhnutiu nových prístupov na prevenciu obezity.“

Štúdia skúmala 290 ľudí, z ktorých niektorí mali nadváhu a iní boli obézni. Dostali toľko kúskov čokolády, koľko chceli, a pýtali sa na ich spokojnosť pri jedle.

Všeobecne platí, že čím viac jedla ľudia zjedia, tým menšie uspokojenie z neho cítia, dokonca aj z čokolády.

Aaron C. Miller, prvý autor štúdie, však vysvetlil, že u obéznych ľudí je to odlišné: