Tomáš Drucker zakladá novú stranu, zaregistroval si webstránku Dobrá voľba

JE ROZHODNUTÉ Ideme do toho. Už tento týždeň začíname zbierať podpisy. Som presvedčený, že ak dnes niečo v politike veľmi chýba, tak je to normálnosť. Nielen ľudskosť, solidarita a slušnosť by mali byť normálne. V politike by mali byť normálne aj program a dosahovanie skutočných výsledkov a to najmä tam, kde máme najväčší problém a kde je najväčší dlh voči spoločnosti. Pretože len reči každodenný život ľudí nijako nezlepšia. Potrebujeme prácu zameranú na výsledky. Už čoskoro predstavíme tím ľudí a ktorí majú nie len ambíciu, ale aj energiu a najmä skúsenosť, pretože som presvedčený, že nie len novosť, ale aj skúsenosť a schopnosti sú pre dobrú verejnú službu kľúčové. Ďakujem, ak mi v tom pomôžete, a spoločne pomôžeme aj Slovensku a všetkým, ktorí tu žijeme.