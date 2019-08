Video: Muž si myslel, že na púšti našiel mŕtveho hlodavca. Pravdu sa dozvedel až v aute

Drobný hlodavec druhu klokanomyš spinifexová, ktorého možno nájsť po celej Austrálii, cez deň spadol do priekopy v austrálskej púšti. Keďže sa mu z priekopy nepodarilo dostať pred príchodom noci, počas ktorej teploty klesajú pod bod mrazu, musel prijať núdzové riešenie.

Organizmus drobného hlodavca upadol do stavu takzvanej anabiózy, počas ktorej sa energia vynakladá len na fungovanie najdôležitejších životných funkcií. Živočíchy v tomto štádiu na pohľad vyzerajú ako mŕtve, a „prebudia sa“ v momente, keď ich vonkajšie podmienky prestanú ohrozovať.

Muž, ktorý našiel spiacu myšku v priekope, ju pred nástrahami chladného počasia zachránil. Vzal ju so sebou do auta, kde ju zohrial a celkom živú a vitálnu vypustil späť do prírody.

Mŕtva myš ožila