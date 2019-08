Pellegrini by mal podľa Gašpara uvažovať o vstupe do Progresívneho Slovenska

Odkazuje mu to bývalý policajný prezident Tibor Gašpar na sociálnej sieti. Reaguje tým na premiérove slová, že Gašpar by nemal byť na kandidačnej listine Smeru-SD pre budúcoročné parlamentné voľby a mal by sa snažiť očistiť svoje meno.

Premiérove vyjadrenia považuje Gašpar za súčasť jeho novej mediálnej stratégie a naháňanie politických bodov. „Podlieha tlaku médií, aby chránil samého seba pred mediálnym lynčom, namiesto toho, aby bránil zákonnosť a princípy demokracie. Nemyslím si, že tieto jeho 'liberálne chvíľky' oslovujú voličov Smeru-SD,“ uviedol Gašpar. Podotkol, že počas jeho pôsobenia na čele Policajného zboru sa Pellegrini k jeho práci ani osobe nevyjadroval kriticky. Označoval ho za profesionála na správnom mieste.

Bývalý policajný prezident naďalej nevylučuje vstup do politiky, ale nie je to jeho prioritou. „Nerokoval som o ňom so žiadnou stranou, ani konkrétnym politikom. Žiadna strana mi kampaň neplatí, nakoľko v žiadnej kampani nie som. Moja priorita je komunikovať s ľuďmi o témach, ktoré dnes rezonujú v spoločnosti,“ dodáva.

Medializované informácie o tom, že by sa mohol objaviť na volebnej kandidátke Smeru-SD, označil Gašpar za pokus o eskaláciu konfliktu medzi Pellegrinim a predsedom Smeru-SD Robertom Ficom, ktorý sa médiá podľa Gašpara snažia podsúvať verejnosti. Gašpar zároveň na sociálnej sieti kritizuje opozíciu, v ktorej podľa neho začína byť viac premiérov ako členov.

Pellegrini v súvislosti s informáciami, že by sa Gašpar mohol objaviť na kandidátke Smeru-SD, v utorok uviedol, že by na nej byť nemal. „Na základe aktuálnej situácie si nemyslím, že by pán Gašpar mal byť súčasťou kandidátky našej strany. Možno by sa mal skôr sústrediť na to, aby vyvrátil podozrenia a očistil svoje meno,“ doplnil Pellegrini. Gašpar odstúpil z funkcie po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.