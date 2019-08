Ako schudnúť pomocou vody: Stačí vám 500 ml

Ak pred jedlom vypijete pol litra vody, dokážete tak až päťnásobne zvýšiť efektivitu chudnutia. Potvrdil to výskum publikovaný v odbornom časopise Obesity.

Ľuďom, ktorí pili 500 ml vody 30 minút pred každým hlavným jedlom, sa podarilo schudnúť takmer 4,5 kg behom 12 týždňov. Na druhú stranu ľudia, ktorí pili vodu len pred jedným jedlom, schudli ani nie jeden kilogram.

Ľudia v štúdii pili iba obyčajnú vodu z vodovodu, nie sódu, sladené nápoje ani perlivú vodu. Pitná voda môže pomôcť chudnutiu tým, že pomáha navodzovať pocit sýtosti, takže ľudia jedia menej.

Autorka štúdie Helen Parrettiová uviedla:

„Krása týchto zistení je v ich jednoduchosti. Iba vypitie pol litra vody trikrát denne pred hlavným jedlom môže pomôcť znížiť vašu hmotnosť. V kombinácii s jednoduchými pokynmi o zdravej výžive a o tom, ako zvýšiť vašu fyzickú aktivitu, sa zdá, že to ľuďom pomáha dosiahnuť určitý úbytok telesnej hmotnosti miernym a zdravým tempom. Je to niečo, čo si nevyžaduje priveľa úsilia na to, aby sme to zaradili do našich zaneprázdnených životov.“