Sme rodina chce navrhnúť zmeny pri mladomanželských pôžičkách zo ŠFRB

Hnutie chce dosiahnuť, aby sa stali reálnym nástrojom pre pomoc rodinám s deťmi. O túto pôžičku zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) totiž doteraz požiadalo len 10 záujemcov.

Podľa hnutia je v súčasnosti najväčší problém mladej rodiny absencia dostupných bytov. „Na Slovensku je obrovský deficit nájomných bytov a úvery sú nedostupnejšie, lebo banky už nemôžu poskytnúť úver v plnej výške ceny bytu. A preto mladí ľudia hľadajú v prvom rade možnosť, ako dofinancovať úver,“ tvrdí poslankyňa hnutia Petra Krištúfková. Mladomanželská pôžička im však podľa Sme rodina v tomto smere nepomôže. „Jej schvaľovanie je zdĺhavé a žiadatelia nevedia, či im bude schválená pôžička včas a či vôbec. A to jej výška môže byť maximálne do 75.000 eur. Takže vskutku krásny marketingový názov, ktorý, bohužiaľ, neodráža už jej obsah,“ myslí si Krištúfková.

Hnutie preto plánuje navrhnúť úpravy. Po novom by sa veková hranica žiadateľov mala zvýšiť do 40 rokov. Okrem toho by sa pri narodení prvého dieťaťa malo mladým odpustiť z pôžičky 5000 eur, pri druhom dieťati 7000 eur a pri treťom 13.000 eur. „Celkovo by sa tak pri troch deťoch odpísala tretina dlhu, teda 25.000 eur z maximálnej sumy 75.000 eur,“ dodala Krištúfková.