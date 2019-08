V kauze zdrogovaného Chorváta, ktorý narazil do dovolenkárov, pokutovali lekára

Chorvátsky súd uložil pokutu obvodnému lekárovi, ktorého pacient spôsobil 11. júla dopravnú nehodu pri meste Varaždin. Vodič pod vplyvom drog vtedy vo vysokej rýchlosti narazil pri diaľničnej mýtnej bráne do osobného auta s maďarským evidenčným číslom.

Tlačová agentúra MTI o tom informovala v pondelok s odvolaním sa na chorvátsky spravodajský server Index.hr. Lekár podľa neho nenahlásil úradom, že jeho pacient zápasí s drogovou závislosťou, ako stanovuje zákon o bezpečnosti v doprave. Zákon platný od mája 2015 však nešpecifikuje, u ktorých chorôb musí lekár informovať políciu, na čo upozornila už viackrát aj asociácia súkromných lekárov, poznamenal server.

Súd v zrýchlenom konaní nariadil lekárovi zaplatiť pokutu 5000 kún (676 eur).

Chorvát, ktorý nehodu spôsobil, bol pod vplyvom drog a liekov. Policajti pri teste na mieste nehody nezistili u tohto vodiča alkohol, avšak následné laboratórne vyšetrenia krvi a moču už potvrdili v jeho organizme prítomnosť troch druhov drog. Súd v Záhrebe nariadil 15. júla vzatie vodiča do 30-dňovej vyšetrovacej väzby.

Trojčlennú rodinu z maďarského auta značky Škoda vyslobodzovali hasiči z vraku trištvrte hodiny. Do nemocnice ich previezli v kritickom stave. BMW 35-ročného Chorváta do stojaceho vozidla narazilo bez brzdenia; podľa odhadov vodič išiel rýchlosťou 150 kilometrov za hodinu.

Škoda po náraze zozadu vrazila do betónových zvodidiel a potom do kabíny mýtnej brány, otočila sa okolo svojej osi a narazila do ďalšej kabíny i ďalšieho maďarského auta.

Rodina z havarovaného auta sa už zotavila a vrátila sa domov.